Calciomercato Napoli, Milinkovic può andare in Premier: offerta di una neopromossa

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Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Il portiere è finito nel mirino dell’Hull City e di altri club stranieri

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano da Napoli e orientarsi verso la Premier League. Il portiere serbo, arrivato un anno fa dal Torino per circa 21 milioni di euro, è finito nel mirino dell’Hull City, neopromosso nel massimo campionato inglese e guidato da Sergej Jakirović, che avrebbe manifestato un interesse concreto per il giocatore. In origine il Napoli lo aveva scelto per le sue qualità nel gioco con i piedi, ma il cambio in panchina e l’arrivo di Massimiliano Allegri hanno modificato le gerarchie interne.

Interesse internazionale e valutazione del Napoli

Sul portiere azzurro - riporta Sportmediaset - si registra anche l’attenzione di altri club stranieri, tra cui il Beşiktaş. Il Napoli, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il giocatore e lo valuta almeno 20 milioni di euro. L’entourage del serbo ha già iniziato a sondare il mercato in vista dell’estate, anche se ogni eventuale trasferimento dipenderà dalle offerte concrete e dalla volontà di tutte le parti coinvolte.