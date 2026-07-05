Napoli beffato, da Israele annunciano: "Khalaili va all'Inter!". Le cifre

vedi letture

Khalaili all'Inter, sfuma il Napoli: operazione record per il talento israeliano.

L'Inter ha definito l'acquisto di Anan Khalaili dall'Union Saint-Gilloise. A dare l'annuncio è il quotidiano israeliano Israeli Hayom, secondo cui l'operazione è stata completata e rappresenta il trasferimento più oneroso nella storia di un calciatore israeliano. I nerazzurri considerano l'esterno offensivo un investimento di prospettiva per il futuro della rosa, superando il precedente primato stabilito nel 2019 da Munas Dabbur, passato dal Red Bull Salisburgo al Siviglia per 17 milioni di euro. Prima dell'inserimento dell'Inter, anche il Napoli aveva provato ad assicurarsi il giocatore, arrivando a offrire 20 milioni di euro, cifra però ritenuta insufficiente dal club belga.

Affare da 25 milioni: sorride anche il Maccabi Haifa

Secondo quanto riportato dalla stampa israeliana, l'operazione dovrebbe chiudersi per circa 25 milioni di euro. Una cifra che consentirà anche al Maccabi Haifa di incassare una somma considerevole grazie al 15% sulla futura rivendita mantenuto al momento della cessione del giocatore all'Union Saint-Gilloise. Il club israeliano riceverà così altri 3,75 milioni di euro, che si aggiungeranno ai 7,5 milioni già ottenuti due anni fa. Complessivamente, il Maccabi Haifa arriverà a incassare 11,25 milioni di euro dal talento cresciuto nel proprio settore giovanile, protagonista di una sola stagione in prima squadra prima del trasferimento in Belgio.