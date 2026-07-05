Inter-Khalaili, fumata bianca sempre più vicina: l'indizio

vedi letture

Inter vicina a Khalaili: l'obiettivo seguito anche dal Napoli è a un passo.

L'Inter è sempre più vicina ad assicurarsi Anan Khalaili, esterno che nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli come possibile alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Un ulteriore indizio sull'imminente trasferimento arriva dall'amichevole disputata oggi dall'Union Saint-Gilloise contro la Steaua Bucarest, nella quale il calciatore non è stato impiegato proprio per evitare rischi in vista della possibile cessione.

Accordo vicino: restano da definire gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato da Fcinter1908.it, il club nerazzurro ha già raggiunto un'intesa di massima con l'entourage dell'esterno israeliano e ora sta lavorando per chiudere l'accordo definitivo con l'Union Saint-Gilloise. I dialoghi tra le società proseguono in maniera positiva e la fumata bianca sembra ormai vicina, con un'operazione destinata a superare di poco i 25 milioni di euro. Restano da definire alcuni aspetti legati ai bonus, ma l'obiettivo di Piero Ausilio è mettere il giocatore a disposizione di Cristian Chivu nel più breve tempo possibile, con la trattativa che potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni.