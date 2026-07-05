Futuro Lukaku in Turchia? Schira: "E' nella short list del Fenerbahçe"

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Lukaku nel mirino del Fenerbahçe: il futuro dell'attaccante del Napoli resta incerto.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli continua a essere oggetto di numerose indiscrezioni di mercato. L'attaccante belga, impegnato al Mondiale, non ha ancora certezze sulla prossima stagione e il suo destino potrebbe essere deciso solo al termine della competizione. Al momento non esiste una scelta definitiva, ma l'interesse di diversi club esteri conferma come il centravanti azzurro sia uno dei nomi più richiesti sul mercato. Oltre ad alcune società dell'Arabia Saudita, anche il Monaco sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.

Il Fenerbahçe inserisce Lukaku nella shortlist per l'attacco

A rilanciare l'interesse del club turco è stato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio profilo X ha rivelato come il Fenerbahçe sia alla ricerca di un nuovo centravanti. Nella lista dei possibili rinforzi figurano tre profili di alto livello: Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, Romelu Lukaku del Napoli e Alexander Sørloth dell'Atletico Madrid. Per il momento non si registrano trattative avanzate con il club azzurro, ma l'inserimento del belga nella shortlist del Fenerbahçe conferma che il suo nome continua a essere molto apprezzato sul mercato internazionale.