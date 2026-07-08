Calciomercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: piace Ghedjemis, esterno del Frosinone

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Fares Ghedjemis può agire su entrambe le corsie offensive, ma sa adattarsi anche in zone più centrali del reparto d’attacco.

Il Napoli continua a guardare con attenzione ai giovani talenti emergenti e tra i profili finiti nel radar della dirigenza azzurra c’è anche Fares Ghedjemis. L’esterno offensivo del Frosinone, reduce da una stagione di grande spessore in Serie B, ha attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei grazie alle sue qualità e alla capacità di incidere nella fase offensiva. Il classe 2003, nazionale algerino, ha chiuso l’ultimo campionato con 15 reti e 3 assist, numeri che lo hanno consacrato tra i giocatori più determinanti della categoria. Velocità, tecnica nell’uno contro uno e duttilità tattica sono le caratteristiche che hanno convinto gli osservatori: Ghedjemis può agire su entrambe le corsie offensive, ma sa adattarsi anche in zone più centrali del reparto d’attacco.

Napoli, concorrenza per Ghedjemis: Juventus e club francesi sulle sue tracce

Il Napoli valuta con interesse il profilo di Ghedjemis, considerandolo un possibile investimento per il futuro e un elemento con ampi margini di crescita. La concorrenza, però, non manca. Secondo quanto riporta Tmw, anche la Juventus ha acceso i riflettori sul giovane esterno, mentre all’estero si sono mosse Lille e Monaco. Il Frosinone è consapevole del valore del proprio talento e non intende privarsene a condizioni favorevoli: la valutazione del cartellino oscilla infatti tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra che rappresenta la base di partenza per eventuali trattative.