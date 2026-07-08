Calciomercato Napoli, concorrenza per Favasuli: l’esterno piace a tre club di Serie A

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Il Napoli segue con interesse Costantino Favasuli, esterno reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro. Sul giovane talento c’è anche Cagliari

Il Napoli continua a seguire con attenzione i giovani talenti in vista del futuro e tra i profili finiti nel mirino della dirigenza azzurra c'è anche Costantino Favasuli. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'esterno classe 2004 del Catanzaro si è messo in mostra nell'ultima stagione di Serie B, attirando l'interesse di diversi club di Serie A. Oltre al Napoli, sulle sue tracce ci sono anche Cagliari, Roma e, nelle ultime settimane, il Torino.

Il Catanzaro valuta Favasuli 10 milioni

Il Catanzaro sarebbe disposto a prendere in considerazione la cessione del giovane esterno, ma soltanto a fronte di un'offerta ritenuta congrua. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, cifra che consentirebbe al club calabrese di finanziare parte delle operazioni in entrata e di mantenere l'equilibrio dei conti. Nel frattempo, la società giallorossa si starebbe già muovendo per individuare eventuali sostituti, mantenendo aperti i contatti con Juventus, Milan e Inter per alcuni giovani prospetti.