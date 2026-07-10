Juan Jesus resta in Serie A? L'ex Napoli ha ricevuto un sondaggio da una neopromossa
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Il Venezia pensa a Juan Jesus per rinforzare la difesa: l'ex centrale del Napoli è tra i profili valutati dagli arancioneroverdi.
Il Venezia continua a essere protagonista sul mercato dopo gli arrivi di Rrahmani, Pozzi e Gomes. Come riferisce Tuttosport, il club lagunare è al lavoro anche per rinforzare il reparto difensivo e tra i profili valutati figura quello di Juan Jesus, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Napoli.
Venezia su Juan Jesus e Tomiyasu
Il Venezia avrebbe effettuato un primo sondaggio per l'ex difensore azzurro, che rappresenta una soluzione di esperienza per la retroguardia. Nella lista degli arancioneroverdi compare anche Takehiro Tomiyasu, altro calciatore attualmente svincolato e seguito come possibile rinforzo in vista della prossima stagione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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