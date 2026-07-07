Calciomercato Napoli, retroscena McTominay: è nella short list di Mourinho per il Real

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Scott McTominay resta al centro delle attenzioni del mercato: José Mourinho lo ha contattato, ma il Napoli vuole blindarlo.

Nelle ultime settimane Scott McTominay ha ricevuto la chiamata di José Mourinho, tecnico che lo conosce bene dai tempi del Manchester United e che ne apprezza particolarmente le qualità. L'allenatore portoghese è alla ricerca di un centrocampista di livello, con una spiccata capacità di inserimento e un buon feeling con il gol, e lo scozzese è tra i profili valutati. Il suo nome è infatti presente nella lista di possibili obiettivi del Real Madrid, seppur non ai primissimi posti.

Il Napoli vuole blindare McTominay: distanza sul rinnovo

L'interesse di altri club rappresenta una possibile tentazione, ma al momento - riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira - il Napoli non sembra intenzionato a privarsi del suo centrocampista e vuole fare muro per trattenerlo. La priorità della società è trovare un accordo per il rinnovo del contratto, anche se l'intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. Il club azzurro ha messo sul tavolo una proposta fino al 2030 con opzione per il 2031, da 7 milioni di euro netti a stagione, mentre la richiesta dell'agente del giocatore è di 10 milioni netti all'anno più bonus. La distanza economica resta quindi da colmare, ma filtra ottimismo sulla possibilità di trovare una soluzione: il Napoli vuole continuare a puntare su McTominay e il giocatore, al momento, considera ancora prioritario il progetto azzurro.