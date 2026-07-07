Calciomercato Napoli, retroscena McTominay: è nella short list di Mourinho per il Real
Nelle ultime settimane Scott McTominay ha ricevuto la chiamata di José Mourinho, tecnico che lo conosce bene dai tempi del Manchester United e che ne apprezza particolarmente le qualità. L'allenatore portoghese è alla ricerca di un centrocampista di livello, con una spiccata capacità di inserimento e un buon feeling con il gol, e lo scozzese è tra i profili valutati. Il suo nome è infatti presente nella lista di possibili obiettivi del Real Madrid, seppur non ai primissimi posti.
Il Napoli vuole blindare McTominay: distanza sul rinnovo
L'interesse di altri club rappresenta una possibile tentazione, ma al momento - riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira - il Napoli non sembra intenzionato a privarsi del suo centrocampista e vuole fare muro per trattenerlo. La priorità della società è trovare un accordo per il rinnovo del contratto, anche se l'intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. Il club azzurro ha messo sul tavolo una proposta fino al 2030 con opzione per il 2031, da 7 milioni di euro netti a stagione, mentre la richiesta dell'agente del giocatore è di 10 milioni netti all'anno più bonus. La distanza economica resta quindi da colmare, ma filtra ottimismo sulla possibilità di trovare una soluzione: il Napoli vuole continuare a puntare su McTominay e il giocatore, al momento, considera ancora prioritario il progetto azzurro.
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