Calciomercato Napoli, campagna acquisti ferma: Manna a Milano per piazzare esuberi

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De Laurentiis ha indicato la strategia del Napoli per il mercato: ridurre la rosa prima di nuovi innesti. Manna lavora a Milano sulle cessioni

Aurelio De Laurentiis ha tracciato la linea del Napoli per il mercato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia 2026-27 dedicata al Centenario del club. Il presidente azzurro ha spiegato che la priorità è ridurre il numero dei calciatori in rosa prima di procedere con nuovi acquisti, nonostante le numerose proposte ricevute: “Solo nell’ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: «State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemare almeno 25 prima di parlare di acquisti»”.

Manna al lavoro sulle cessioni: nessuna operazione in entrata imminente

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna si trova a Milano per concentrarsi sulle uscite e alleggerire una rosa molto ampia. Tra i giocatori destinati a lasciare il Napoli ci sarebbero diversi esuberi, tra cui Jesper Lindstrom, Walid Cheddira e Jens Cajuste. Al momento non risultano operazioni in entrata particolarmente avanzate per il club azzurro. Parallelamente, il Napoli lavora al rinnovo di Antonio Vergara, trattativa che potrebbe concretizzarsi a breve: la società intende puntare sul giovane talento classe 2003 e inserirlo nel progetto futuro.