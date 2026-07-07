Calciomercato Napoli, nessuna novità: dove si trova Manna e cosa sta facendo

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Oggi alle 20:40 Calciomercato Napoli di di Fonti preferite

Calciomercato Napoli, il ds Manna è impegnato a Milano sul fronte cessioni. ADL ha ribadito la necessità di sfoltire la rosa