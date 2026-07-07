Calciomercato Napoli, nessuna novità: dove si trova Manna e cosa sta facendo
Nessuna novità sul fronte acquisti per il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna si trova attualmente a Milano per lavorare alle cessioni e alleggerire una rosa considerata troppo ampia (clicca qui). L’obiettivo indicato dalla società è infatti quello di ridurre il numero dei calciatori a disposizione prima di concentrarsi sui nuovi innesti.
ADL detta la linea: “Dobbiamo sistemare almeno 25 calciatori prima degli acquisti”
La strategia del club è stata ribadita ieri da Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia. Il presidente del Napoli ha spiegato di aver ricevuto numerose proposte per nuovi giocatori, ma di voler prima completare il lavoro in uscita: “Solo nell’ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: «State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti»”.
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