Calciomercato Napoli, Allegri spinge per Gatti: la Juve fissa il prezzo

vedi letture

Calciomercato Napoli, Federico Gatti è uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa. La richiesta della Juventus

Il futuro di Federico Gatti potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il difensore bianconero è infatti finito nel mirino del Napoli, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Dopo il mancato arrivo di Mario Gila, il club partenopeo avrebbe individuato nell'ex Frosinone il profilo ideale per completare la difesa. A spingere per il suo acquisto sarebbe il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che conosce bene il centrale e lo considera il rinforzo più adatto per la sua retroguardia.

La Juventus fissa il prezzo di Gatti

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus non considera Federico Gatti incedibile, ma sarebbe pronta a valutare una cessione soltanto davanti a un'offerta ritenuta adeguata. La valutazione del club bianconero è di almeno 25 milioni di euro. Al momento non sono ancora state presentate offerte ufficiali, ma l'interesse del Napoli è concreto e potrebbe presto trasformarsi in una vera trattativa, a condizione che il club partenopeo si avvicini alle richieste economiche della Juventus.