Calciomercato Napoli, per la fascia destra spunta anche Barbieri: Allegri lo lanciò alla Juve
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L'ultima idea del Napoli per la corsia destra è Tommaso Barbieri della Cremonese: Allegri ha già lavorato con lui alla Juventus.
Il Napoli pensa a un'alternativa a Raoul Bellanova, l'altra idea per la fascia destra. Massimiliano Allegri preferisce avere un calciatore di corsa, in grado anche di garantire affidabilità difensiva e il prescelto potrebbe essere Tommaso Barbieri, come sottolinea gazzetta.it. Il tecnico ci ha già lavorato nel 2022-2023, facendogli collezionare 3 presenze con la maglia della Juventus.
Cosa manca per la fumata bianca
È chiaro che non sono le richieste della Cremonese a spaventare il Napoli, ma prima vogliono valutare qualsiasi alternativa. La sensazione è che in questo momento Barbieri non è la prima scelta e di conseguenza è un affare che potrà concretizzarsi solamente tra qualche settimana, se eventualmente naufragassero le altre opzioni a causa dei costi.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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