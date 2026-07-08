Calciomercato Napoli, per la fascia destra spunta anche Barbieri: Allegri lo lanciò alla Juve

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L'ultima idea del Napoli per la corsia destra è Tommaso Barbieri della Cremonese: Allegri ha già lavorato con lui alla Juventus.

Il Napoli pensa a un'alternativa a Raoul Bellanova, l'altra idea per la fascia destra. Massimiliano Allegri preferisce avere un calciatore di corsa, in grado anche di garantire affidabilità difensiva e il prescelto potrebbe essere Tommaso Barbieri, come sottolinea gazzetta.it. Il tecnico ci ha già lavorato nel 2022-2023, facendogli collezionare 3 presenze con la maglia della Juventus.

Cosa manca per la fumata bianca

È chiaro che non sono le richieste della Cremonese a spaventare il Napoli, ma prima vogliono valutare qualsiasi alternativa. La sensazione è che in questo momento Barbieri non è la prima scelta e di conseguenza è un affare che potrà concretizzarsi solamente tra qualche settimana, se eventualmente naufragassero le altre opzioni a causa dei costi.