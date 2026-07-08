Ingaggio alto, commissioni e non solo: Gila al Milan è un affare da 85mln in 5 anni

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Mario Gila è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto l'accordo sia con la Lazio sia con il difensore spagnolo, superando definitivamente la concorrenza del Napoli. Il club azzurro seguiva da tempo il centrale, ma non ha mai avuto intenzione di soddisfare le elevate richieste economiche dei biancocelesti, oltre a essere vincolato dalla necessità di completare prima alcune cessioni.

Gila-Milan, operazione da circa 85 milioni in cinque anni

Secondo Il Messaggero, il Milan verserà 27,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono 2,5 milioni per il giovane della Primavera biancoceleste Lorenzo Calvani, mentre il Real Madrid incasserà il 50% della cifra, pari a 13,5 milioni. Gila firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono circa 5 milioni di commissioni per l'agente. Un investimento complessivo che, nell'arco dei cinque anni, sfiora gli 85 milioni di euro, cifre che il Napoli non ha ritenuto sostenibili.