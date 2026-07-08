Calciomercato Napoli, priorità alle cessioni: da Milinkovic a Lukaku, tutti i casi aperti

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Il Napoli deve sfoltire una rosa di 47 giocatori: tanti gli esuberi e le situazioni ancora da definire, da Lukaku ai giovani.

Il Napoli continua a mettere le cessioni davanti ai nuovi acquisti. Come ribadito anche da Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della nuova maglia, l'obiettivo è ridurre sensibilmente una rosa composta da 47 calciatori. La Gazzetta dello Sport sottolinea come almeno 25 giocatori siano destinati a lasciare il club, a partire da numerosi giovani di rientro e da diversi elementi che non rientrano nei piani tecnici.

Dai giovani a Lukaku: i dossier sul tavolo

Tra i possibili partenti figurano Vanja Milinkovic-Savic, Pasquale Mazzocchi, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Michael Folorunsho e Alessio Zerbin, mentre resta da definire anche il futuro di Luca Marianucci. In attacco, riflettori puntati su Romelu Lukaku, il cui pesante ingaggio potrebbe favorire eventuali offerte dopo il Mondiale. Da valutare anche le posizioni di Giovane, che rischia di trovare poco spazio alle spalle di Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca, e di Noa Lang, che Massimiliano Allegri vuole osservare attentamente durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro prima di prendere una decisione definitiva.