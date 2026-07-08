Colpo di scena Lukaku? Il Mattino: può tagliarsi l'ingaggio e restare

vedi letture

Romelu Lukaku è protagonista al Mondiale e il suo futuro in azzurro resta aperto: sul tavolo anche l'ipotesi di un nuovo accordo economico.

Romelu Lukaku si sta rilanciando con il Belgio al Mondiale e le sue prestazioni potrebbero avere riflessi anche sul futuro al Napoli. I gol realizzati con la nazionale hanno riacceso il dibattito sulla permanenza dell'attaccante in azzurro, proprio mentre Massimiliano Allegri è chiamato a decidere quali saranno i punti fermi della prossima stagione.

L'ipotesi di un nuovo accordo economico tra il Napoli e Lukaku

Secondo Il Mattino, oltre alle ipotesi di una cessione o della conferma, prende quota anche una terza strada: la revisione dell'attuale contratto. "Il problema resterebbe l'ingaggio. Ma anche quello non è mica intrattabile", scrive il quotidiano, lasciando intendere che Napoli e Lukaku potrebbero ridiscutere lo stipendio del centravanti per favorirne la permanenza. Una soluzione che consentirebbe al club di alleggerire il monte ingaggi senza rinunciare a un giocatore che, grazie al Mondiale, sta ritrovando fiducia e continuità realizzativa.