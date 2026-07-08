De Bruyne in panchina col Belgio apre riflessioni anche in casa Napoli: il retroscena

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Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne resta in panchina anche agli ottavi del Mondiale: cresce il dibattito sul suo momento.

Kevin De Bruyne sta vivendo un Mondiale complicato con il Belgio. Il centrocampista del Napoli è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sfida degli ottavi di finale contro gli Stati Uniti. Al termine della gara, il commissario tecnico Rudi Garcia ha spiegato così la scelta: "Il piano era di farlo entrare se ne avessimo avuto bisogno, ma eravamo in vantaggio. Dopo l'infortunio di Onana abbiamo inserito Vanaken per le sue qualità. Sono molto contento che abbia segnato il suo primo gol ai Mondiali. C'è sempre stata molta concorrenza per il suo posto".

Dubbi su De Bruyne anche in chiave Napoli

Secondo Il Mattino, l'esclusione di De Bruyne alimenta inevitabilmente alcune riflessioni anche in ottica Napoli. Il quotidiano evidenzia come il Belgio abbia realizzato sette gol senza il fantasista in campo, un dato che ha acceso il dibattito sul suo momento di forma. Per questo motivo cresce l'attesa per il quarto di finale contro la Spagna, una partita che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sul futuro del belga e sul ruolo che potrà avere anche nel Napoli di Massimiliano Allegri.