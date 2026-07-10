Calciomercato Napoli, per la fascia in lista anche Favasuli: concorrenza da due club di Serie A

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Oggi alle 14:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il terzino del Catanzaro Costantino Favasuli entra nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli.

Il Napoli continua a monitorare il mercato dei terzini destri alla ricerca di un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili seguiti dagli azzurri c'è anche Costantino Favasuli, giovane esterno del Catanzaro, reduce dall'esordio in Nazionale maggiore nello scorso mese di giugno.

Concorrenza da Atalanta e Cagliari per Favasuli

Favasuli rappresenta una delle possibili alternative per l'Atalanta nel caso in cui il club bergamasco non riuscisse ad arrivare a Nicolò Savona. Sul laterale del Catanzaro, però, non ci sarebbero soltanto gli orobici: anche Cagliari e, per l'appunto, Napoli seguono con interesse la sua crescita in vista di un possibile affondo nel corso dell'estate.