Zeballos-Napoli, nuovi contatti con l'entourage: si cerca intesa col Boca

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Secondo Sky Sport, il Napoli continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di regalare ad Antonio Conte un reparto offensivo ancora più competitivo. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza azzurra c'è Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors, considerato uno dei talenti più interessanti del calcio argentino. Nelle ultime ore la trattativa ha registrato nuovi passi in avanti: il club partenopeo ha infatti intensificato i contatti con gli agenti del calciatore per approfondire tutti gli aspetti legati all'accordo personale. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli del possibile contratto, un passaggio ritenuto fondamentale prima di affrontare la fase decisiva della negoziazione.

Napoli, ora resta da convincere il Boca Juniors

Dopo aver impostato il dialogo con l'entourage del giocatore, il prossimo ostacolo sarà trovare un'intesa con il Boca Juniors, proprietario del cartellino di Zeballos. L'attaccante argentino, nato nel 2002, è legato al club di Buenos Aires da un contratto in scadenza nel dicembre 2026, ma avrebbe già comunicato la propria decisione di non prolungare il rapporto. Una scelta che ha modificato gli equilibri interni, spingendo il Boca a escluderlo dal progetto tecnico e a metterlo fuori rosa. Una situazione che potrebbe favorire il Napoli nella trattativa, con la società azzurra pronta a sfruttare il momento per cercare di chiudere un'operazione che rafforzerebbe ulteriormente il reparto offensivo in vista della prossima stagione.