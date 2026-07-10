Tutto su Gatti se parte un centrale? Rai: Napoli ritiene eccessiva valutazione Juve

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Il difensore della Juventus Federico Gatti piace a Manna e Allegri, ma il prezzo fissato dai bianconeri resta il principale ostacolo.

Federico Gatti resta uno dei nomi più apprezzati in casa Napoli per rinforzare la difesa. A confermarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il collega, il centrale della Juventus rappresenta un profilo gradito sia al direttore sportivo Giovanni Manna sia a Massimiliano Allegri.

Napoli interessato a Gatti: la valutazione della Juventus

"Federico Gatti è sicuramente il nome che mette d'accordo tutti nel Napoli. Piace a Manna, piace ad Allegri, per il quale è un leader, e piacerebbe ovviamente a tutta la società. Il problema è economico. La Juventus oggi valuta Gatti 20 milioni e il Napoli la ritiene una valutazione eccessiva", ha spiegato Venerato. L'esperto di mercato ha poi aggiunto che il difensore diventerebbe il primo obiettivo per la retroguardia qualora dovesse partire uno tra Rafa Marin e Luca Marianucci: "Gatti verrebbe molto volentieri al Napoli, sarebbe venuto volentieri anche l'anno scorso con Conte".