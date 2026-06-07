Calciomercato Napoli: l'alternativa a Rabiot: segnò contro gli azzurri in Champions

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Napoli, Rabiot e Ríos nel mirino: Anguissa resta in bilico.

Il Napoli continua a pianificare il futuro del proprio centrocampo e molto dipenderà dalla situazione di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense è legato al club azzurro da un contratto in scadenza nel 2027, ma i colloqui per il rinnovo fino al 2028 sembrano essersi fermati. Per questo motivo la dirigenza guidata da Giovanni Manna sta valutando possibili alternative in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di non farsi trovare impreparata qualora dovesse concretizzarsi una cessione dell'ex Fulham.

Rabiot esperienza, Rios il profilo del futuro

Secondo il Corriere dello Sport, i nomi più seguiti dal Napoli sono quelli di Adrien Rabiot e Richard Ríos. Il francese rappresenta la soluzione più esperta e immediatamente pronta per il calcio di alto livello, mentre il colombiano viene considerato un investimento di prospettiva ma già dotato di una notevole esperienza internazionale. Ríos, autore di una rete contro il Napoli in Champions League lo scorso dicembre, è arrivato al Benfica per circa 30 milioni di euro ed è ormai un punto fermo della nazionale colombiana. Il club azzurro lo segue con grande attenzione e potrebbe affondare il colpo qualora la situazione legata ad Anguissa dovesse evolversi verso una separazione. Al momento il Napoli osserva e studia, ma il centrocampo resta uno dei reparti destinati a essere monitorati con maggiore attenzione nel corso dell'estate.