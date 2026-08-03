Atlanta su Lukaku, il Napoli attende l'offerta: la cifra richiesta da ADL

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Il centravanti belga è tornato nel mirino della Major League Soccer, con l'Atlanta United che starebbe lavorando sotto traccia

Il futuro di Romelu Lukaku resta da monitorare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti belga è tornato nel mirino della Major League Soccer, con l'Atlanta United che starebbe lavorando sotto traccia per capire i margini di un possibile trasferimento. Il quotidiano sottolinea però che, nell'immediato, "il Napoli aspetta Romelu in Abruzzo dopodomani", mentre potrebbe arrivare "presto, anche un'offerta ufficiale seria" da parte del club americano.

Lukaku tra MLS e Napoli, l'Atlanta United prepara l'offerta

La Gazzetta evidenzia come "Lukaku è tornato nel mirino della MLS e stavolta potrebbe anche fare un pensierino al trasferimento negli States", forte anche delle buone prestazioni offerte nell'ultimo Mondiale. Il giornale aggiunge che "l'Atlanta United sta lavorando sottotraccia con il suo entourage per capire se ci sono i margini per un trasferimento. E Romelu ha deciso di ascoltare la proposta".

L'ostacolo principale, però, resta il Napoli. Secondo la rosea, "il club di De Laurentiis ha bisogno di incassare qualcosa in più di 10 milioni per il cartellino di Big Rom, per evitare una minusvalenza", mentre gli americani starebbero studiando la formula giusta, "magari provando a giocare con i bonus".