Gutierrez e Lindstrom sbloccano il mercato in uscita: retroscena e dettagli delle trattative

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Fabrizio Romano conferma: Gutierrez al Bayer e Lindstrom allo Schalke, il Napoli accelera sulle cessioni.

Il mercato in uscita del Napoli entra nella fase decisiva. A fare il punto è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha confermato la definizione delle operazioni che porteranno Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen e Jesper Lindstrom allo Schalke 04. Due cessioni che consentiranno al club azzurro di alleggerire la rosa e di reperire risorse per i prossimi innesti richiesti da Massimiliano Allegri.

Romano: "Gutierrez al Bayer, Lindstrom allo Schalke con bonus"

"La notizia di ieri sera è stata Miguel Gutiérrez fatto al Bayer Leverkusen. Oggi l'hanno confermata anche in Germania, mentre in Italia ve l'abbiamo raccontata già da ieri. Miguel Gutiérrez costerà 30 milioni di euro. Il Napoli fa cassa con il terzino mancino spagnolo, che non stava spingendo per andar via, ma ha capito che il Napoli, insomma, voleva assolutamente poter procedere, incassare e, a quel punto, fare scelte diverse. Quindi Miguel Gutiérrez va al Bayer Leverkusen.

Sempre legato al discorso Napoli-Germania, fatta anche per Lindström allo Schalke 04. Oggi la prima parte delle visite mediche. Il giocatore ha dato il suo ok: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il Napoli, invece di ricevere un pagamento per il prestito, quindi non sarà un prestito oneroso ma gratuito, avrà però dei bonus legati al rendimento dello Schalke. Il primo bonus arriverà in caso di salvezza dello Schalke, mentre la seconda parte dei bonus dipenderà dalle presenze di Lindström con lo Schalke. Quindi questo è l'accordo. Ok del Napoli, Lindström pronto a dire addio al Napoli anche ufficialmente in queste ore."