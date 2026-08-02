Sebastiano Esposito, l'agente: "Piace a Manna, ma il Napoli è coperto in attacco"

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Giuffredi conferma l'interesse del Napoli per Esposito, ma gli azzurri sono al completo in attacco.

Il futuro di Sebastiano Esposito continua a essere uno dei temi più discussi del mercato. A fare il punto è il suo agente, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Sportitalia ha parlato del gradimento del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, chiarendo però come al momento non ci siano le condizioni per un affondo del club azzurro.

Giuffredi: "Manna lo stima, ma il Napoli ha già tanti attaccanti"

"Sebastiano Esposito è molto stimato da sempre da Manna, ma il Napoli al momento ha tantissimi attaccanti. I tifosi del Napoli mi odiano, ma io devo fare gli interessi dei miei giocatori." Le parole del procuratore confermano l'apprezzamento della dirigenza azzurra nei confronti dell'attaccante, ma evidenziano anche come l'attuale abbondanza nel reparto offensivo renda difficile immaginare, almeno nell'immediato, un'operazione di mercato per il classe 2002.