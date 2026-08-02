Lukaku al centro delle voci di mercato, ma il Napoli lo aspetta a Castel di Sangro

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Francesco Modugno: cresce l'interesse dalla MLS per Lukaku, ma il Napoli attende ancora il belga.

Le indiscrezioni sul futuro di Romelu Lukaku continuano ad animare il mercato del Napoli. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci su un possibile trasferimento in MLS, ma al momento non sono arrivate conferme concrete. A fare il punto è l'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto dal ritiro di Castel Volturno, dove gli azzurri proseguono la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri.

Modugno: "Lukaku fa parlare, ma qui lo aspettano"

"Oggi un po' impazza il nome di Lukaku, che fa titolo in mezzo al mondo del mercato, perché Lukaku, con i suoi oltre 400 gol, l'ultima voce era molto forte, quella americana della MLS, anche se grandi conferme, per il momento, non ne arrivano. Per il momento lo aspettano qua. Qua dove però c'è un altro centravanti".