Gatti manda un messaggio? Per il centrale resta forte un nome

vedi letture

Modugno: Badiashile resta una pista concreta, Gatti in corsa. Favasuli vicino al Napoli

Il Napoli continua a lavorare per completare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri. In attesa delle ufficialità delle cessioni, il direttore sportivo Giovanni Manna prosegue i contatti per rinforzare difesa e fascia destra. A fare il punto è l'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto da Castel di Sangro, che ha confermato come la lista dei possibili rinforzi sia ristretta a pochi profili ben individuati.

Badiashile resta un nome forte, Favasuli è sempre più vicino

"Gatti oggi sui social si mostrava, legittimamente, fiero con la sua fascia da capitano della Juventus. È sembrato un messaggio, da quel che ci arriva, è un'operazione che teniamo lì. Ma resta forte, per esempio, l'ipotesi di Badiashile, con Manna che magari, il direttore sportivo, sarà così bravo da avere anche qualche altro nome coperto. Però Badiashile del Chelsea, magari in prestito con diritto di riscatto, è un nome da tenere fortemente in considerazione. Fisicità, mancino, c'è il gradimento di Allegri e dunque Badiashile. Poi Favasuli, classe 2004: operazione da 7-8 milioni, con una percentuale di cui il diritto lo vanta la Fiorentina. È un esterno che, anche per la lista del Napoli, essendo Under, non andrebbe a intasare i 25. Può essere lui sempre più il nome come vice Di Lorenzo."