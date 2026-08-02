Accostato al Napoli, Atalanta in pressing per Esposito: domani incontro col Cagliari

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Atalanta pronta ad accelerare per Sebastiano Esposito: domani vertice con il Cagliari.

Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe decidersi nelle prossime ore. L'attaccante del Cagliari è finito nel mirino dell'Atalanta, che sarebbe pronta ad accelerare per assicurarsi il classe 2002, accostato anche al Napoli. A rilanciare l'indiscrezione è il giornalista Nicolò Schira, secondo cui è già stato fissato un incontro tra i due club per provare a definire l'operazione.

Domani il summit: Esposito ha già dato il suo sì

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato sul proprio account X, Atalanta e Cagliari si incontreranno domani pomeriggio per discutere del trasferimento di Sebastiano Esposito. La Dea sta spingendo con decisione per chiudere l'affare e avrebbe già incassato il gradimento del giocatore, che ha dato la propria disponibilità a trasferirsi a Bergamo, dove lo attende un contratto fino al 2031.