Gutierrez e Lindstrom in uscita, fissate le visite mediche: le cifre
Il mercato del Napoli entra nel vivo. A fare il punto è l'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, che ha confermato la doppia operazione in uscita ormai in dirittura d'arrivo. Miguel Gutierrez è pronto a trasferirsi al Bayer Leverkusen, mentre Jesper Lindstrom è vicino allo Schalke 04. Due cessioni che consentiranno al club azzurro di liberare spazio in rosa e programmare i prossimi innesti richiesti da Massimiliano Allegri.
Gutierrez e Lindstrom in partenza: le cifre
"Gutierrez praticamente è in partenza: sono state fissate le visite mediche, tutto fatto. Trenta milioni senza bonus, 30 secchi da parte del Bayer Leverkusen. Valenza importante, ma distribuita, perché poi ci sono le regole, i paletti: lui va su tre esercizi e quindi un po' di soldi da investire sì, ma forse neanche tantissimi. Quelli che servono però per il centrale. Lindstrom: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni dallo Schalke 04, più bonus legati alle presenze. Anche lui farà le visite mediche".
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