Gatti-Napoli, la Juve non fa sconti! Da Torino: “25mln o scambio con Lobotka”

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Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri vuole Federico Gatti: la Juventus fissa il prezzo e valuta uno scambio con Lobotka

Federico Gatti potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo. Il difensore della Juventus è infatti finito nel mirino del Napoli, che sta costruendo la nuova squadra affidata a Massimiliano Allegri e considera il centrale bianconero il profilo ideale per rinforzare la retroguardia dopo il mancato arrivo di Mario Gila. Alla base dell'interesse c'è soprattutto la profonda stima che il tecnico livornese nutre nei confronti del difensore, già allenato durante la sua esperienza sulla panchina della Juventus. Secondo quanto raccolto da TuttoJuve.com, sarebbe stato proprio Allegri a indicare Gatti tra le priorità per rafforzare il reparto arretrato. Nelle due stagioni trascorse insieme a Torino, il centrale ha collezionato 63 presenze e 6 reti, guadagnandosi la fiducia dell'allenatore grazie a continuità di rendimento, affidabilità e spirito di sacrificio.

La Juventus alza il muro: prezzo alto e ipotesi scambio

L'operazione, tuttavia, si preannuncia particolarmente complicata. La Juventus non è intenzionata a rafforzare una diretta concorrente per i vertici della Serie A cedendo uno dei suoi difensori titolari e, per questo motivo, partirebbe da una valutazione di circa 25 milioni di euro per prendere in considerazione una possibile cessione. In alternativa, i bianconeri potrebbero chiedere l'inserimento di Stanislav Lobotka nella trattativa, centrocampista molto apprezzato da Luciano Spalletti. Prima di affondare il colpo sul mercato in entrata, però, il Napoli dovrà alleggerire la rosa e ridurre il monte ingaggi, un fattore che potrebbe rendere più percorribile l'ipotesi di uno scambio.