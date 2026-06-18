Ultim'ora Calciomercato Napoli, il Modena rivuole Ambrosino! Incontro tra il ds e gli agenti

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Calciomercato Napoli, il Modena è su Giuseppe Ambrosino: contatti con il club azzurro per il possibile ritorno in Emilia

Il Modena sta valutando concretamente la possibilità di riportare in Emilia Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli rientrato alla base dopo il prestito di gennaio. L’attaccante classe 2003 ha collezionato 15 presenze in Serie B con la maglia gialloblù, mettendo a referto 2 reti e mostrando spunti interessanti che hanno convinto il club a considerare un nuovo investimento sul suo profilo. La società emiliana, infatti, vorrebbe trasformare il prestito in un’operazione a titolo definitivo, valorizzando un giocatore che ha già dimostrato di poter crescere nel contesto della categoria.

Modena, incontro con gli agenti di Ambrosino

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il direttore sportivo del Modena Nereo Bonato ha incontrato gli agenti del calciatore per sondare la fattibilità dell’operazione e discutere un possibile ritorno dell’attaccante in Emilia. Ambrosino, che farà rientro al Napoli al termine del prestito, resta quindi un profilo seguito con attenzione dal club gialloblù, deciso a provare a chiudere un nuovo accordo per assicurarsi le sue prestazioni anche nella prossima stagione.