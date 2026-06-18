Calciomercato Napoli, primi passi per Vicario! Ma la Juve è avanti e serve prima una cessione

vedi letture

Calciomercato Napoli: Guglielmo Vicario del Tottenham è un obiettivo per la porta, ma prima serve una cessione

Il Napoli sta monitorando con attenzione Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, come possibile rinforzo per la porta. Tuttavia, rispetto alla Juventus, il club azzurro si trova in una posizione più defilata, soprattutto perché in rosa sono già presenti due portieri di livello come Meret e Milinkovic-Savic. Per questo motivo - riferisce Sky - prima di avviare una vera e propria trattativa con il club inglese, il Napoli avrebbe la necessità di cedere almeno uno dei due estremi difensori attualmente in organico. Nel frattempo, la dirigenza avrebbe già effettuato alcuni sondaggi preliminari per capire la disponibilità del giocatore e il suo gradimento verso un ritorno in Serie A, soluzione che lo stesso Vicario vedrebbe con favore, anche se al momento la Juventus appare leggermente avanti nella corsa.

Calciomercato Napoli, la strategia per la porta

La strategia del Napoli, però, è chiara e passa prima di tutto dalla razionalizzazione della rosa e dalla riduzione del monte ingaggi, condizione necessaria per poter intervenire con decisione sul mercato. Gli obiettivi principali restano un portiere, un terzino destro e un difensore centrale di esperienza, profili considerati fondamentali per alzare il livello della squadra. In parallelo, il futuro di alcuni giocatori chiave come Lukaku e De Bruyne potrebbe influenzare in maniera significativa le prossime mosse, aprendo scenari ulteriori e possibili nuovi investimenti sul mercato.