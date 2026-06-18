Napoli su Vicario, ma occhio alla Juve: quotazioni in risalita visti i costi di Martinez

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Calciomercato Juventus, caccia al nuovo portiere: Martinez in pole, ma salgono le quotazioni di Vicario del Tottenham

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per rafforzare diversi reparti della rosa, compreso quello della porta. La dirigenza bianconera sta infatti valutando con attenzione alcuni profili individuati per il ruolo di portiere titolare da affidare a Luciano Spalletti nella prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse ci sono Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il nome in cima alla lista resta quello del portiere dell’Aston Villa e campione del mondo con l’Argentina. Il “Dibu” è ritenuto il profilo ideale per leadership, personalità e rendimento, ma al momento non si registrano passi avanti concreti nei contatti tra i due club, con la trattativa ancora in una fase di stallo. Proprio per questo la Juventus continua a valutare alternative, mantenendo aperte più opzioni e monitorando le possibili opportunità di mercato.

Vicario avanza nelle preferenze della Juventus

In questo scenario sta prendendo sempre più quota la candidatura di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, seguito anche dal Napoli, che sta scalando gerarchie nelle preferenze del club bianconero. La dirigenza apprezza le sue qualità tecniche e la sua affidabilità tra i pali, considerandolo una soluzione interessante sia per il presente sia in ottica futura. Al momento, però, non è ancora in vantaggio rispetto a Martinez. Le sue quotazioni sono in crescita anche a causa delle difficoltà legate all’operazione per il portiere argentino, soprattutto sul piano economico. La Juventus, infatti, avrebbe fissato un tetto di spesa per il ruolo compreso tra i 13 e i 15 milioni di euro, una soglia che renderebbe l’arrivo del “Dibu” particolarmente oneroso considerando cartellino e ingaggio.