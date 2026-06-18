Il Napoli non lo riscatta, ma Elmas può restare in Serie A: pressing della Juve di Spalletti

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La Juventus ha avviato i contatti con il Lipsia per Eljif Elmas, centrocampista macedone già protagonista in Serie A con Napoli e Torino.

La Juventus ha avviato i primi contatti con il Lipsia per sondare la disponibilità di Eljif Elmas, centrocampista macedone di grande duttilità e già con esperienza nel calcio italiano. Il giocatore - riferisce Sportmediaset - viene valutato come un’alternativa ideale a Weston McKennie grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli: trequartista, esterno offensivo, mezzala e anche mediano. Un vero jolly tattico, cresciuto e maturato ad alti livelli tra Serie A ed Europa.

Il ritorno in Germania e la valutazione del Lipsia

Reduce dai prestiti con Torino e Napoli, Elmas, 26 anni, è destinato a rientrare in Germania dopo il mancato riscatto degli azzurri, ma la sua permanenza al Lipsia potrebbe essere solo temporanea nonostante un contratto ancora valido per due stagioni. Il club tedesco, che intrattiene ottimi rapporti con la Juventus, valuta il cartellino circa 15 milioni di euro e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare in una fase più concreta e definita.