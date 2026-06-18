Napoli su Della Rovere e il talento del Bayern Monaco cambia agente: indizio di mercato?

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Il Napoli è tra i club che seguono il gioiellino del Bayern Monaco Guido Della Rovere, che nel frattempo ha deciso di cambiare agente

Il Napoli continua a monitorare con attenzione i migliori giovani prospetti europei e tra i nomi seguiti da Giovanni Manna c'è anche quello di Guido Della Rovere. Il trequartista classe 2008, di proprietà del Bayern Monaco, sarebbe finito nel mirino del club azzurro, che avrebbe già avviato alcuni contatti esplorativi con il suo entourage. La concorrenza, però, non manca. Secondo le indiscrezioni, anche l'Atalanta sarebbe fortemente interessata al talento italiano e starebbe lavorando per convincere il Bayern a cedere il giocatore.

Della Rovere cambia agente: indizio di calciomercato?

Nel frattempo arriva una novità sul fronte della rappresentanza. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, Della Rovere ha deciso di affidarsi alla CAA Base dell'agente Frank Trimboli, un passaggio che potrebbe rappresentare un tassello importante anche in vista delle prossime scelte di mercato.