L'Inter guarda in casa Napoli: vuole ripetere l'affare Zielinski

Calciomercato Napoli, Anguissa nel mirino dell’Inter: l’operazione potrebbe ricalcare quella di Zielinski nel 2024

Anguissa è finito nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro sta valutando il centrocampista del Napoli in un’operazione che potrebbe ricalcare quella del 2024, quando Piotr Zielinski passò proprio dagli azzurri a Milano. Un’ipotesi che si lega a una situazione contrattuale ancora in stallo.

Il precedente Zielinski

Come scrive Tuttosport, il parallelo con il polacco è il cuore dell’indiscrezione: l’Inter ha già dimostrato di saper sfruttare la posizione di un giocatore del Napoli in uscita dal club, e potrebbe tentare di nuovo la stessa strada. Il modello è quindi quello di un centrocampista esperto, abituato a ritmi alti, da inserire in una mediana che cerca esperienza e fisicità. Il quotidiano non indica però formule né cifre, e al momento si parla di una semplice valutazione da parte dei nerazzurri.

Contratto fino al 2027, nessuna novità sul rinnovo

Il camerunese, che il 16 novembre ha compiuto 31 anni, ha il contratto fino al 30 giugno 2027. Le trattative tra il Napoli e il suo agente, Maxine Nana, non hanno prodotto novità, e la distanza sul rinnovo emersa nelle ultime settimane resta il tema centrale. Una situazione che rende il futuro del giocatore sempre più incerto e che lascia aperta la possibilità di una cessione a gennaio o di un addio a fine stagione. Per gli azzurri si tratta di capire se insistere con il rinnovo o monetizzare, mentre l’Inter osserva e il Marsiglia resta sullo sfondo.