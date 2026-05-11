Sky, Di Marzio: "Mercato va pattuito con Manna e Conte, ma sicuri che restino entrambi?"

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Il mercato del Napoli passa prima dalle conferme interne. Ne è convinto Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Radio Marte ha parlato così.

Il mercato del Napoli passa prima dalle conferme interne. Ne è convinto Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Radio Marte ha frenato sulle indiscrezioni relative ai possibili colpi estivi degli azzurri, soffermandosi soprattutto sul futuro di Antonio Conte e Giovanni Manna. L’esperto di Sky Sport ha spiegato: “In Israele e in Belgio dicono che il Napoli stia chiudendo per Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise? La prima cosa è chiarire il discorso di Manna, se rimane o no. Stiamo parlando di acquisti che farebbe lui, ma la Roma insiste per prenderlo e va risolta prima questa situazione”.

Di Marzio: "Sicuri che Manna e Conte rimangano?"

Di Marzio ha poi aggiunto: “Poi c'è anche il destino di Conte da chiarire: i giocatori andrebbero concordati con lui. Parliamo di Khalaili, di Mario Gila e di Juanlu Sanchez ma sono nomi legati a questo allenatore e questo ds. Siamo sicuri che rimarranno tutti e due?”. Infine, il giornalista ha concluso: “Bisogna avere prima la certezza di quella che sarà l'accoppiata della prossima stagione, altrimenti non ci saranno le giuste indicazioni su come operare sul mercato”.