Khalaili-Napoli, dal Belgio: l'Union apre alla cessione! Prezzo già fissato

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Khalaili era stato acquistato due anni fa dal Maccabi Haifa per circa 6,5 milioni di euro e oggi la sua valutazione sarebbe salita sensibilmente

Il Napoli continua a muoversi alla ricerca di profili giovani e già pronti per il grande salto. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna c’è anche Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise e nazionale israeliano, reduce anche dall’esperienza in Champions League con il club belga. Secondo quanto riportato da Dhnet, l’Union Saint-Gilloise non si opporrebbe a una possibile cessione del giocatore nella prossima estate. Il club belga, infatti, basa gran parte della propria strategia sulla valorizzazione dei talenti e sulle successive plusvalenze.

Khalaili-Napoli, l'Union Saint-Gilloise fissa il prezzo

Khalaili era stato acquistato due anni fa dal Maccabi Haifa per circa 6,5 milioni di euro e oggi la sua valutazione sarebbe salita sensibilmente. Dhnet riferisce che la società belga avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 18 milioni di euro. In caso di accordo con il Napoli, si tratterebbe di una plusvalenza molto importante per l’Union Saint-Gilloise.