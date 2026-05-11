Lobotka via? Il Mattino: tra i possibili sostituti c'è anche Taylor!

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Aurelio De Laurentiis non sarebbe contrario a una cessione del regista, soprattutto nell’ottica del rinnovamento della rosa e della riduzione ingaggi

Stanislav Lobotka potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato estivo del Napoli. Dopo sei stagioni in azzurro e l’interesse mostrato in passato dal Barcellona ai tempi di Xavi, il centrocampista slovacco starebbe valutando la possibilità di iniziare una nuova avventura lontano da Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non sarebbe contrario a una cessione del regista, soprattutto nell’ottica del rinnovamento della rosa e della riduzione del monte ingaggi prevista per la prossima stagione.

Lobotka via? Tre possibili sostituti

Il quotidiano spiega anche che il Napoli starebbe già ragionando sul possibile sostituto. Una soluzione interna porta a Billy Gilmour, che potrebbe raccogliere definitivamente l’eredità di Lobotka e diventare il nuovo punto di riferimento della mediana azzurra. In alternativa, il club segue anche due profili per il ruolo di regista: Arthur Atta dell’Udinese e Kenneth Taylor della Lazio, entrambi monitorati con attenzione in vista del prossimo mercato.