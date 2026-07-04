Sfumato Gila, il Napoli può ripiegare su un vecchio pallino di Allegri: piace Gatti della Juve
Mario Gila ha deciso di non accettare la proposta dell’Atalanta, che gli offriva 3,5 milioni di euro a stagione per cinque anni, e ha progressivamente allontanato anche l’ipotesi Napoli. Il club azzurro aveva infatti trovato un’intesa di massima con il difensore della Lazio, ma è rimasto bloccato dalle mancate cessioni, perdendo così terreno decisivo nella trattativa. A quel punto si è inserito con forza il Milan, che ha superato la concorrenza con un’offerta da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni, arrivando a una proposta complessiva superiore di circa il 30% rispetto a quella del Napoli, ferma a 3 milioni più bonus. Anche sul cartellino i rossoneri sono pronti a spingersi fino a 25 milioni di euro, mentre la Lazio ne chiede 30, ma potrebbe aprire alla cessione inserendo una percentuale sulla futura rivendita.
Gatti può tornare nel mirino del Napoli
La mancata chiusura per Gila, unita alle difficoltà del mercato in uscita - con una rosa di 41 giocatori che rallenta ogni operazione - spinge ora il Napoli a riconsiderare alternative già seguite in passato. Tra queste - riporta il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira - torna con forza il nome di Federico Gatti, difensore della Juventus e vecchio pallino di Giovanni Manna e Massimiliano Allegri. Il centrale bianconero può lasciare Torino a fronte di un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, cifra che riapre concretamente la possibilità di un assalto azzurro per rinforzare la difesa.
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