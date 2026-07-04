Gila, il Milan ha superato concorrenza del Napoli offrendo super-ingaggio: cifre e dettagli

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Calciomercato Napoli, le ultimissime: Mario Gila ad un passo dal Milan: sorpasso rossonero, le cifre e tutti i retroscena

Mario Gila non era convinto della destinazione Atalanta e ha rifiutato l’offerta del club orobico da 3,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Il difensore della Lazio aveva inizialmente aperto al Napoli, ma il club azzurro è rimasto bloccato dalle mancate cessioni, perdendo così terreno nella trattativa. A inserirsi con decisione è stato il Milan, che ha rilanciato fino a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per un contratto quinquennale, superando nettamente la concorrenza e avvicinandosi alla chiusura dell’operazione tra lunedì e martedì. L’offerta rossonera - riporta il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira - risulta superiore di circa il 30% rispetto a quella del Napoli, ferma a 3 milioni più bonus. Per il cartellino, invece, il Milan è pronto a mettere 25 milioni, mentre la Lazio ne chiede 30, ma potrebbe aprire alla cessione inserendo una percentuale sulla futura rivendita.

Napoli bloccato sul mercato e idea Gatti per la difesa

Il Napoli, alle prese con una rosa molto ampia, rischia di vedere sfumare diversi obiettivi se non riuscirà a sbloccare le uscite. La situazione ha già portato a un doppio sorpasso, anche su Anan Khalaili, che ha scelto l’Inter, sempre più vicina a chiudere l’operazione con l’Union Saint-Gilloise per circa 20 milioni di euro. Due obiettivi ormai sfumati che costringono il club azzurro a guardare altrove: per la difesa torna così in auge il nome di Federico Gatti della Juventus, vecchio pallino di Giovanni Manna e Massimiliano Allegri. In caso di offerta da circa 20 milioni, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione la cessione del centrale.