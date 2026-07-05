Calciomercato Napoli, per Natali c'è da battere la concorrenza di due club: la situazione

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Napoli, Cagliari e Brighton seguono Natali: il difensore decide dopo l'Europeo Under 19.

Il futuro di Andrea Natali è tutto da scrivere. Il giovane difensore centrale classe 2008, di proprietà del Bayer Leverkusen, è finito nel mirino di diversi club dopo l'ultima stagione disputata in prestito nelle giovanili dell'AZ Alkmaar, dove ha messo in mostra qualità e prospettive importanti. Sul talento azzurro si sono informati sia il Napoli che il Cagliari, due società pronte a offrirgli percorsi di crescita molto differenti.

Brighton in corsa, decisione dopo l'Europeo Under 19

Nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Brighton, club da tempo attento ai migliori giovani del panorama europeo. Il Cagliari potrebbe garantirgli maggiore continuità e un ruolo da protagonista, mentre il Napoli rappresenterebbe l'opportunità di crescere in un contesto di alto livello, entrando nelle rotazioni della prima squadra e vivendo l'esperienza della Champions League. Al momento Natali è concentrato sull'Europeo Under 19 con l'Italia e, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ogni valutazione sul suo futuro dovrebbe essere rinviata al termine della competizione.