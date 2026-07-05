Sfuma Gila, Scotto: "Allegri punta Gatti, la Juve fissa il prezzo"

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Napoli, sfuma Gila: ad Allegri piace Gatti per rinforzare la difesa azzurra.

Il Napoli aveva individuato in Mario Gila il profilo ideale per rafforzare la difesa di Massimiliano Allegri, arrivando anche a trovare un'intesa con il calciatore sul piano economico. Nonostante questo, il centrale spagnolo sembra ormai destinato a vestire la maglia del Milan, che avrebbe superato la concorrenza degli azzurri. A fare il punto sulla vicenda è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, secondo cui i tempi dell'operazione hanno avuto un peso decisivo nella scelta del difensore.

Gatti è la richiesta di Allegri

"Mario Gila aveva un accordo con il Napoli, aveva accettato la proposta economica degli azzurri. Ma sul centrale ora c'è il Milan. I rossoneri lo avrebbero convinto anche perché i campani avevano chiesto allo spagnolo di aspettare, ma il calciatore non se l'è sentita. Per questo motivo Gila sembra ora a un passo dal Diavolo". Scotto ha poi spiegato che il Napoli è intenzionato a mantenere i conti in equilibrio e dovrà prima completare alcune cessioni prima di tornare sul mercato: "Il Napoli deve prima cedere prima di acquistare. Aurelio De Laurentiis vuole tenere i conti in regola, in equilibrio e ha intenzione di cedere calciatori che possano garantirgli un introito importante". Infine ha svelato la richiesta avanzata da Allegri per la difesa: "Massimiliano Allegri - ha concluso Giovanni Scotto - ha chiesto un difensore, un sostituto di Juan Jesus che era quasi un titolare a Napoli, ma che non è stato confermato. Rafa Marin non dà le stesse certezze, deve essere valutato. Gatti è il difensore che piace ad Allegri. Il centrale ha una valutazione pari a circa 15 milioni".