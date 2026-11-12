De Bruyne-Psv, conferme dall'Olanda: si tenta il super-colpo per l'Eredivisie

Calciomercato Napoli, De Bruyne piace al PSV: obiettivo concreto per un colpo spettacolare a gennaio. La trattativa non è ancora partita

Arrivano conferme dall’Olanda sul futuro di Kevin De Bruyne. Il belga è un obiettivo concreto del PSV, che cerca un colpo spettacolare per la finestra invernale. La trattativa non è ancora partita, ma l’idea di vederlo in Eredivisie si sta facendo strada, e si aggiunge alle voci che accostano il centrocampista a una possibile partenza da Napoli a gennaio.

Il PSV sogna il colpo

Come riportano i media olandesi, il club di Eindhoven vorrebbe regalare ai propri tifosi un’operazione capace di far parlare tutta Europa, e il nome di De Bruyne è quello che accende di più l’entusiasmo. Si tratta per ora di un obiettivo e non di una trattativa avviata: non ci sono ancora contatti ufficiali con il Napoli né un’offerta sul tavolo. Il PSV sembra però deciso a muoversi, consapevole che un giocatore di questo profilo garantirebbe qualità, esperienza e un impatto enorme anche sul piano dell’immagine del club.

De Bruyne in Olanda, un sogno che prende forma

Per il belga l’Eredivisie rappresenterebbe una strada alternativa a quelle di cui si è parlato finora, a cominciare dalla Major League Soccer. Il quadro resta però tutto da definire. Per il Napoli il tema è delicato: il futuro del centrocampista è già al centro delle valutazioni del club, tra l’opzione di rinnovo che non sarebbe esercitata e le voci di un possibile addio a gennaio. Molto dipenderà dalle intenzioni del giocatore e dalle offerte che arriveranno. Per ora l’Olanda sogna, mentre Napoli osserva e attende gli sviluppi.