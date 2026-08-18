Allegri difensivista? Iezzo fa notare: "Farà calcio propositivo: visto gli esterni?"

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Che Napoli aspettarsi da Massimiliano Allegri? Gennaro Iezzo sottolinea l'approccio offensivo con quattro esterni di spinta

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare i temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla formazione anti-Genoa:

"Vorrei vedere in campo De Bruyne perché tutti parlavano di un Allegri difensivista prima di iniziare la stagione, però non è così. Se giochi con Di Lorenzo a destra e a sinistra uno che spinge come Spinazzola, poi hai Politano e Alisson Santos che saltano l'uomo e danno imprevedibilità, vuol dire che vuoi fare un calcio propositivo. E sono molto contento perché dopo le due annate di Conte, ringraziandolo sempre per quello che ha fatto, non ci siamo divertiti dal punto di vista del gioco. Io sono sempre del parere che il calcio è uno spettacolo e bisogna portare uno spettacolo bello. Poi devono arrivare anche i risultati".

Che griglia ti aspetti per la Serie A?

"Sicuramente Inter e Napoli sono quelle più attrezzate per giocarsela. La Juve ha fatto degli acquisti importanti e si inserisce nel duo, ma poi ci metterei anche una quarta a sorpresa. Penso alla Roma, potrebbe essere una squadra che dà fastidio: una volta che le squadre di Gasperini iniziano ad entrare in quella mentalità poi fanno sempre bene".

Genoa-Napoli ti fa venire in mente bei ricordi:

"Per noi che eravamo presenti a Marassi nella promozione in A, vengono in mente tante belle immagini. Si riparte quest'anno da dove è iniziato. Io spero che il Napoli inizi bene, subito con grande mentalità. Di sicuro non sarà una partita facile, nelle prime di campionato i giocatori devono iniziare a conoscersi, ricominciare ad entrare in quel mood che serve per far bene. Non sarà semplice come le altre ma l'importante è partire bene per entrare in forma e cercare di fare un campionato importante".