Niente Napoli, Zeballos va al Celta Vigo: visite mediche superate

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Zeballos si avvicina al Celta Vigo dopo essere stato a lungo promesso al Napoli. Gli spagnoli hanno l'accordo con l'argentino e ora trattano con il Boca.

Exequiel Zeballos si allontana sempre di più dal Napoli. Secondo quanto riportato da Marca, il Celta Vigo sostiene di aver raggiunto un accordo con l'attaccante argentino per le prossime stagioni e si fida della parola del giocatore, anche se il contratto non è stato ancora firmato. Zeballos avrebbe inoltre già superato un'approfondita visita medica. Adesso gli spagnoli devono trovare l'intesa economica con il Boca Juniors.

Zeballos, il Napoli era in vantaggio: ora il Celta vuole chiudere

Il Napoli aveva raggiunto un accordo per Zeballos già diversi mesi fa, ma secondo fonti vicine al Celta le difficoltà degli azzurri nel liberare spazio in rosa hanno rallentato l'operazione, favorendo l'inserimento degli spagnoli. Il club di Vigo considera il classe 2002 un'opportunità da cogliere immediatamente e chiede al Boca di abbassare le pretese, considerando il contratto in scadenza il 31 dicembre. La trattativa è ormai entrata nella sua fase decisiva.