Rinnovo McTominay, Tuttosport: "Agenti chiedono super stipendio"

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Il Napoli ha avviato le grandi manovre per il rinnovo di Scott McTominay, diventato uno dei pilastri della squadra azzurra dopo il suo arrivo dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club punta a prolungare il contratto del centrocampista scozzese fino al 2030, con un’opzione aggiuntiva per la stagione successiva. Attualmente il classe 1996 percepisce circa 4,4 milioni di euro a stagione, bonus esclusi, ma la società sarebbe pronta a offrirgli un importante adeguamento economico, portando il suo ingaggio nella fascia dei 6-7 milioni annui.

La richiesta dell’entourage del giocatore, però, sarebbe più elevata: il primo obiettivo dell’agente è arrivare a uno stipendio da 10 milioni a stagione, una cifra considerata molto alta e più vicina ai parametri del mercato saudita. Proprio dall’Arabia Saudita non sono mancati gli interessamenti per il centrocampista, ma McTominay avrebbe già manifestato il proprio gradimento per la permanenza in azzurro.