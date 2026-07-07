Lukaku show, ma ADL non cambia idea: vuole cederlo e fissa il prezzo

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Quale sarà la prossima mossa di Aurelio De Laurentiis per Romelu Lukaku? Il Napoli, in vista della prossima stagione, ha fissato un obiettivo preciso: ridurre il monte ingaggi e alleggerire una rosa considerata troppo ampia. Anche ieri il presidente dei partenopei è stato esplicito sull’argomento, spiegando che “ci sono troppi giocatori” e che alcuni saranno destinati a lasciare il club. Tra i principali candidati all’addio c’è proprio l’attaccante belga, oggi il calciatore con lo stipendio più alto della squadra. Lo scrive Tmw.

Il futuro di Lukaku al Napoli resta in bilico

L’attaccante percepisce infatti un ingaggio da circa 11-12 milioni di euro lordi a stagione, cifra che il Napoli dovrà sostenere anche nel prossimo campionato. Arrivato due anni fa per 30 milioni di euro, Lukaku oggi ha una valutazione di mercato decisamente più bassa, intorno ai 10 milioni. Una sua possibile cessione rappresenterebbe quindi una scelta economica per il club, ma il rendimento del giocatore e soprattutto un eventuale buon Mondiale potrebbero aumentare l’interesse di altre squadre e rendere più semplice la sua partenza.