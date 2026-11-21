Ceccarini: "Manna deve risolvere 2 situazioni incandescenti a centrocampo"

Lungo focus sul mercato del Napoli su Tmw con le ultime del direttore Niccolò Ceccarini. Tante possibili novità a centrocampo come rivelato dall'esperto di mercato. "E veniamo al Napoli. Sarà un gennaio davvero movimentato anche per gli azzurri. II ds Manna dovrà risolvere due situazioni incandescenti a centrocampo visto che De Bruyne e Anguissa potrebbero partire. Per il belga c'è il Psv, per il secondo l'ipotesi di un ritorno a Marsiglia.

Se questa operazione dovesse andare in porto, il club francese avrebbe modo di valutare la cessione di Hojbjerg, su cui ci sono Fiorentina e Juventus. Per sostituirli entrambi il Napoli guarda in casa Monaco dove i profili che piacciono molto sono Coulibaly e Camara. In Italia tra i monitorati c'è Bakola del Sassuolo".