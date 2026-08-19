Ultim'ora Cheddira verso il Frosinone: scatto decisivo, si può chiudere oggi!

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Frosinone in pole per Cheddira: acquisto definitivo dal Napoli e possibile chiusura nelle prossime ore.

Il futuro di Walid Cheddira sembra essere sempre più vicino al Frosinone. Dopo settimane caratterizzate dall'interesse di numerose società, secondo Sky Sport il club ciociaro ha effettuato nelle ultime ore un'accelerazione che potrebbe risultare decisiva per riportare l'attaccante marocchino in giallazzurro. Il Frosinone avrebbe così guadagnato terreno sulla concorrenza di Monza e Lecce, oltre che sugli interessamenti manifestati da Verona e Padova, avvicinandosi a un'intesa con il Napoli per la cessione del centravanti.

Cheddira-Frosinone, decisiva la formula: si lavora all'acquisto definitivo

A favorire lo scatto del Frosinone è soprattutto la disponibilità ad acquistare Cheddira a titolo definitivo, soluzione particolarmente gradita al Napoli rispetto alle altre formule prospettate. Anche il calciatore sarebbe attratto dalla possibilità di tornare in una piazza che conosce bene e di proseguire la propria esperienza nella massima serie. La dirigenza giallazzurra punta ora a chiudere l'operazione già nella giornata di oggi, così da mettere Cheddira a disposizione dello staff tecnico in tempo per la prima giornata di campionato del 23 agosto contro la Juventus.