Occhio alla sorpresa finale: l'offerta giusta può sbloccare Milinkovic-Savic

Occhio alla sorpresa finale: l'offerta giusta può sbloccare Milinkovic-SavicTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il Napoli potrebbe riservare novità anche tra i pali in questa fase finale del calciomercato.

Il Napoli potrebbe riservare novità anche tra i pali in questa fase finale del calciomercato. Tra i giocatori non considerati intoccabili c'è infatti Vanja Milinkovic-Savic: trovare una sistemazione non sarà semplice, ma davanti all'offerta giusta il club azzurro sarebbe disposto a valutare la sua cessione dell'ex Torino. 

Napoli, Musso se parte Milinkovic-Savic

In caso di partenza del portiere serbo, Giovanni Manna avrebbe già individuato il possibile sostituto: Juan Musso. L'Atletico Madrid ha aperto alla cessione dell'argentino, che non è considerato una pedina imprescindibile da Diego Simeone. L'ex Atalanta, inoltre, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A dopo l'esperienza in Liga. Lo riferisce Il Mattino.