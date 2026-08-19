Cessioni Napoli: possono uscire in sette nella fase finale del calciomercato

Cessioni Napoli: possono uscire in sette nella fase finale del calciomercatoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:20Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
De Laurentiis è pronto a rientrare a Roma per il rush finale del mercato.

Il Napoli lavora anche alle uscite. Cajuste e Lindstrom restano sul mercato, anche se per entrambi al momento mancano soluzioni concrete. Il Monza ha invece sondato Cyril Ngonge, ma resta da trovare la formula giusta per l'operazione. De Laurentiis è pronto a rientrare a Roma per il rush finale del mercato.

Napoli, ancora dubbi sulla permanenza di Lang

Tra i giocatori con più richieste c'è Noa Lang, seguito soprattutto dall'Ajax, oltre che da Galatasaray e Atalanta. Il Napoli, però, non sembra intenzionato ad accettare un semplice prestito. In uscita anche Folorunsho, destinato al Torino, e Cheddira, richiesto dal Frosinone. 