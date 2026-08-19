Cessioni Napoli: possono uscire in sette nella fase finale del calciomercato
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De Laurentiis è pronto a rientrare a Roma per il rush finale del mercato.
Il Napoli lavora anche alle uscite. Cajuste e Lindstrom restano sul mercato, anche se per entrambi al momento mancano soluzioni concrete. Il Monza ha invece sondato Cyril Ngonge, ma resta da trovare la formula giusta per l'operazione. De Laurentiis è pronto a rientrare a Roma per il rush finale del mercato.
Napoli, ancora dubbi sulla permanenza di Lang
Tra i giocatori con più richieste c'è Noa Lang, seguito soprattutto dall'Ajax, oltre che da Galatasaray e Atalanta. Il Napoli, però, non sembra intenzionato ad accettare un semplice prestito. In uscita anche Folorunsho, destinato al Torino, e Cheddira, richiesto dal Frosinone.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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